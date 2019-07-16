lifecell и monobank запустили услугу напоминания о пополнении мобильного счета в приложении банка

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Абоненты lifecell, которые являются клиентами monobank, смогут получать напоминания о пополнении мобильного счета в приложении monobank.
Об этом сообщила пресс-служба lifecell.
Как подключить уведомления в приложении monobank:
1. Абоненту lifecell должно поступить push-сообщение с текстом: «Хотите получать напоминания о пополнении мобильного? Настройте в 1 касание».
2. При переходе по push-сообщению в приложении открывается запрос на разрешение на передачу в monobank информации по:
Если абонент согласен, необходимо нажать кнопку «Согласен». Если нет – вернуться в основное меню приложения.
4. Если абонент дал согласие, то за день до списания средств за пакет услуг по тарифному плану, он получает напоминание о необходимости пополнить счет.
5. Абонент может пополнить мобильный счет со счета monobank, нажав кнопку «Пополнить мобильный», которая содержится в напоминании.
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