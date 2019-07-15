Vodafone готовит тариф с абонплатой 30 грн/мес.

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Скоро в Vodafone Ukraine появится новая линейка тарифов 4G Smart.
Об этом сообщает MZU на своей странице в Facebook.
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На данный момент есть информация о 2 тарифах:
Стоимость услуг в тарифе Vodafone 4G Smart S снимается каждый месяц от даты перехода в тариф. Если средств на счете недостаточно для оплаты стоимости пакета услуг на месяц, автоматически подключаются дневные платежи и тарифы.
Если закончатся гигабайты, то доступ к интернету заблокируется и нужно будет заново заказать пакет с помощью специальной USSD-команды.
Стоимость дневных платежей и тарифов
Таких интернет-пакетов можно заказать максимум до 20 в сутки.
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