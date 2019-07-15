Vodafone готовит тариф с абонплатой 30 грн/мес.

Скоро в Vodafone Ukraine появится новая линейка тарифов 4G Smart.

Об этом сообщает MZU на своей странице в Facebook.

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На данный момент есть информация о 2 тарифах:

Vodafone 4G Smart XS – 30 грн/мес. Тариф включает в себя 1 гигабайт интернета, безлимит в сети, 100 мин. на другие номера.

Vodafone 4G Smart S – 50 грн/мес. Тариф включает в себя 5 Гб интернета, безлимит в сети, 100 мин. на другие номера.

Стоимость услуг в тарифе Vodafone 4G Smart S снимается каждый месяц от даты перехода в тариф. Если средств на счете недостаточно для оплаты стоимости пакета услуг на месяц, автоматически подключаются дневные платежи и тарифы.

Если закончатся гигабайты, то доступ к интернету заблокируется и нужно будет заново заказать пакет с помощью специальной USSD-команды.

Стоимость дневных платежей и тарифов

Звонки на другие сети по Украине – 1 грн/мин.

Звонки внутри сети – 10 грн./сут.

Каждые 100 МБ – по 7 грн.

Таких интернет-пакетов можно заказать максимум до 20 в сутки.