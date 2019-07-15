0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 827 0

Vodafone готовит тариф с абонплатой 30 грн/мес.

Vodafone готовит тариф с абонплатой 30 грн/мес.

Скоро в Vodafone Ukraine появится новая линейка тарифов 4G Smart.

Об этом сообщает MZU на своей странице в Facebook.

Читайте также: Vodafone повышает стоимость некоторых тарифов

На данный момент есть информация о 2 тарифах:

  • Vodafone 4G Smart XS – 30 грн/мес. Тариф включает в себя 1 гигабайт интернета, безлимит в сети, 100 мин. на другие номера.
  • Vodafone 4G Smart S – 50 грн/мес. Тариф включает в себя 5 Гб интернета, безлимит в сети, 100 мин. на другие номера.

Стоимость услуг в тарифе Vodafone 4G Smart S снимается каждый месяц от даты перехода в тариф. Если средств на счете недостаточно для оплаты стоимости пакета услуг на месяц, автоматически подключаются дневные платежи и тарифы.

Если закончатся гигабайты, то доступ к интернету заблокируется и нужно будет заново заказать пакет с помощью специальной USSD-команды.

Стоимость дневных платежей и тарифов

  • Звонки на другие сети по Украине – 1 грн/мин.
  • Звонки внутри сети – 10 грн./сут.
  • Каждые 100 МБ – по 7 грн.

Таких интернет-пакетов можно заказать максимум до 20 в сутки.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:vodafone
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.