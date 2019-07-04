День финансов, 10 июля: "Драконовский" прогноз по курсу, отмена лимита на репатриацию дивидендов, регулярные платежи в Приват24

Среда, 10 июля. Зарплаты для учителей, выплаты для ФЛП, валютные послабления – для бизнеса.

Отмена лимита на репатриацию дивидендов. Для улучшения инвестиционного климата Нацбанк отменил все ограничения на репатриацию дивидендов. Изменения начинают действовать с сегодняшнего дня. Размер перечисления – 12 млн евро в месяц для одного юридического лица.

Учителям вновь обещают. Кабмин планирует с 1 января 2020 года вернуть надбавки воспитателям в детских дошкольных и внешкольных учебных заведениях и повысить зарплату учителей. Учителям планируется повышение от 20 до 70%. Воспитателям вернут надбавку 10%.

“Драконовский” прогноз по курсу. Dragon Capital изменила прогноз курса гривны до конца года. Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital, глава набсовета Центра экономической стратегии (ЦЭС) Томаш Фиала, сообщил о пересмотре прогнозного курса национальной валюты по итогам текущего года в сторону снижения. Эксперт подчеркнул, что для обеспечения экономического роста более быстрыми темпами Украине необходимо привлекать как внешние, так и внутренние инвестиции.

Настраиваем регулярные платежи в Приват24. Всем периодически приходится совершать одни и те же платежи. Некоторые очень желательно проводить вовремя. Например, забыв к сроку погасить кредит или кредитку, можно нарваться на лишние проценты, а не оплатив интернет или мобильную связь – лишиться и того, и другого. Хорошо, что есть Приват24, где регулярные платежи можно настроить один раз и больше не бояться их пропустить.

Как получить выплату на ребенка. Инструкция для ФЛП. Выплаты на беременность и роды для ФЛП называются «страховыми». Страховая сумма по беременности и родам – 17 000 грн. Но для получения выплат на ребенка необходимо предоставить перечень документов.

Интересно, что 70% ФЛП платят единый налог. Наибольшее количество ФЛП находится на второй группе плательщиков единого налога – 581 тысяча предпринимателей, а это 44,5%. Еще в Украине единый налог платят 15% компаний.

Такое редкое явление — дефляция. По данным Госстата, потребительские цены в Украине в июне 2019 года по сравнению с маем снизились на 0,5%. В годовом измерении инфляция замедлилась до 9,0%. Как сообщается, в последний раз дефляция фиксировалась в июле 2018 года – 0,7%.