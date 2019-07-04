В Украине впервые за год зафиксирована дефляция

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Потребительские цены в Украине в июне 2019 года по сравнению с маем снизились на 0,5%.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 3,6%. При этом в годовом измерении (к июню 2018 года) инфляция замедлилась до 9,0%.
Отметим, в последний раз дефляция фиксировалась в июле 2018 года – 0,7%.
Продукты питания в Украине за июнь 2019 года подешевели на 1,2%. Больше всего подешевели яйца – на 26,7% и овощи – на 14,3%. Фрукты подорожали на 9,3%, сахар – на 6,7%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, на одежду и обувь – снизились на 3,0%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 1,4%.
Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,2%, здравоохранение подорожало на 0,4%, транспорт подорожал на 0,3% (в т.ч. цены на топливо снизились на 0,2%), цены на связь снизились на 0,2%, отдых и культура подешевели на 0,1%, образование подорожало на 0,4%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,0%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский подписал указ о внедрении 4G по всей стране до конца годаВчера, 16:04 - 1476 6
В Украине автопроизводство упало на четвертьВчера, 08:03 - 621 5
Президент подписал указ о снятии препятствий для бизнеса на таможнеВчера, 15:34 - 2381 4
"Не все так плохо, как рисуется": Данилишин рассказал об уровне ВВП в УкраинеВчера, 21:03 - 1310 4
В Украине впервые за год зафиксирована дефляцияОколо часа назад - 394 2
В Польше запустили новые деньги (фото)Вчера, 12:17 - 9963
Президент подписал указ о снятии препятствий для бизнеса на таможнеВчера, 15:34 - 2381 4
Межбанк: проявилась "жадность" регулятораВчера, 18:23 - 2169
Toyota показала новый электромобиль на солнечных батареях (фото)8 ч. назад - 1655 1
Зеленский подписал указ о внедрении 4G по всей стране до конца годаВчера, 16:04 - 1476 6
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)Вчера, 16:15 - 396
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 4062
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 2254 11
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 875
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 5594 1