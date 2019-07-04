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В Украине впервые за год зафиксирована дефляция

В Украине впервые за год зафиксирована дефляция

Потребительские цены в Украине в июне 2019 года по сравнению с маем снизились на 0,5%.

Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 3,6%. При этом в годовом измерении (к июню 2018 года) инфляция замедлилась до 9,0%.

Отметим, в последний раз дефляция фиксировалась в июле 2018 года – 0,7%.

Продукты питания в Украине за июнь 2019 года подешевели на 1,2%. Больше всего подешевели яйца – на 26,7% и овощи – на 14,3%. Фрукты подорожали на 9,3%, сахар – на 6,7%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, на одежду и обувь – снизились на 3,0%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 1,4%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,2%, здравоохранение подорожало на 0,4%, транспорт подорожал на 0,3% (в т.ч. цены на топливо снизились на 0,2%), цены на связь снизились на 0,2%, отдых и культура подешевели на 0,1%, образование подорожало на 0,4%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,0%.

По материалам РБК-Украина
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