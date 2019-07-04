Как проверить, какой бизнес платит единый налог (инфографика)

По данным исследования компании Оpendatabot, в Украине единый налог платят 174 297 компаний (15%) и 1,3 млн ФЛП (70%).

Об этом говорится на сайте Оpendatabot.

А наибольшее количество ФЛП находися на второй группе плательщиков единого налога – 581 тысяча предпринимателей (44,5%).



Инфографика Оpendatabot

Самое большое количество компаний на единой системе налогообложения занимается:

операциями с недвижимым имуществом (14%).

оптовая торговля (7,8%),

сельское хозяйство (7,5%)

деятельность в сфере права и бухгалтерских услуг (5,7%).

Инфографика Оpendatabot

Як отслеживать статус плательщика единого налога:

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Узнайте, платит ли компания единый налог.

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