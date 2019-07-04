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Как проверить, какой бизнес платит единый налог (инфографика)

Как проверить, какой бизнес платит единый налог (инфографика)

По данным исследования компании Оpendatabot, в Украине единый налог платят 174 297 компаний (15%) и 1,3 млн ФЛП (70%).

Об этом говорится на сайте Оpendatabot.

А наибольшее количество ФЛП находися на второй группе плательщиков единого налога – 581 тысяча предпринимателей (44,5%).


Инфографика Оpendatabot

Самое большое количество компаний на единой системе налогообложения занимается:

  • операциями с недвижимым имуществом (14%).
  • оптовая торговля (7,8%),
  • сельское хозяйство (7,5%)
  • деятельность в сфере права и бухгалтерских услуг (5,7%).

Инфографика Оpendatabot

Як отслеживать статус плательщика единого налога:

  • Добавьте Оpendatabot в мессенджере.
  • Введите название или код компании, или налоговый номер.
  • Узнайте, платит ли компания единый налог.

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По материалам Finance.UA
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