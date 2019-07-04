Валютные послабления: НБУ окончательно отменил лимит на репатриацию дивидендов

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НБУ отменил все ограничения на репатриацию дивидендов для улучшения инвестиционного климата.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Указанные изменения по репатриации дивидендов утверждены Постановлением Правления Национального банка № 91 от 9 июля 2019 г. “О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины”.
Когда начинает действовать – с 10 июля 2019 года бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине.
Размер перечисления – 12 млн евро в месяц для одного юридического лица.
Как отметил регулятор, очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности.
В первом полугодии бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму 1,27 млрд долл. США, из которых 1,07 млрд долл. США – за счет купленной валюты. Такие объемы перечисления и покупки валюты на 20% и 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Репатриация дивидендов в общем не оказывает существенного влияния на рынок, ведь покупка валюты на эти цели составляет около 4% от общего спроса клиентов банков на иностранную валюту.
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