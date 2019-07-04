Валютные послабления: НБУ окончательно отменил лимит на репатриацию дивидендов

НБУ отменил все ограничения на репатриацию дивидендов для улучшения инвестиционного климата.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Указанные изменения по репатриации дивидендов утверждены Постановлением Правления Национального банка № 91 от 9 июля 2019 г. “О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины”.

Когда начинает действовать – с 10 июля 2019 года бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине.

Размер перечисления – 12 млн евро в месяц для одного юридического лица.



Как отметил регулятор, очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности.

В первом полугодии бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму 1,27 млрд долл. США, из которых 1,07 млрд долл. США – за счет купленной валюты. Такие объемы перечисления и покупки валюты на 20% и 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Репатриация дивидендов в общем не оказывает существенного влияния на рынок, ведь покупка валюты на эти цели составляет около 4% от общего спроса клиентов банков на иностранную валюту.

Справка Finance.ua

С начала года НБУ отменил уже более 30 ограничений на валютном рынке.