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Как получить выплату на ребенка, если вы ФЛП

Как получить выплату на ребенка, если вы ФЛП

Все ФЛП в Украине зарегистрированы в государственном Фонде социального страхования (Соцстрах). Они должны платить единый социальный взнос. Выплаты на беременность и роды для ФЛП называются «страховыми».

Чтобы получить страховую выплату по беременности и родам для ФОП нужно принести в районное отделение Соцстраха пакет документов.

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Страховая сумма по беременности и родам – 17 000 грн (единоразовая выплата).

Какие документы следует предоставить:

  • Больничный в женской консультации (с 30 недели беременности по месту ведения беременности.)
  • Справка из налоговой – сходить в налоговую и взять такую справку (пока такой возможности онлайн нет).
  • По месту прописки написать заявление на справку об отсутствии задолженностей по ЕСВ.
  • Срок рассмотрения — 30 календарных дней (могут прислать «Укрпочтой»).
  • Форма ОК-5 (от Пенсионного фонда) – получаем эту справку в отделении.
По материалам Finance.UA
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