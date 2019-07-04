Как получить выплату на ребенка, если вы ФЛП

Все ФЛП в Украине зарегистрированы в государственном Фонде социального страхования (Соцстрах). Они должны платить единый социальный взнос. Выплаты на беременность и роды для ФЛП называются «страховыми».

Чтобы получить страховую выплату по беременности и родам для ФОП нужно принести в районное отделение Соцстраха пакет документов.

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Страховая сумма по беременности и родам – 17 000 грн (единоразовая выплата).

Какие документы следует предоставить:

Больничный в женской консультации (с 30 недели беременности по месту ведения беременности.)

Справка из налоговой – сходить в налоговую и взять такую справку (пока такой возможности онлайн нет).

По месту прописки написать заявление на справку об отсутствии задолженностей по ЕСВ .

Срок рассмотрения — 30 календарных дней (могут прислать «Укрпочтой»).