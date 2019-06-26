День финансов: июль сразу нагрел цены на посылки, сигареты, загранпаспорта и даже электроэнергию

Понедельник, 1 июня. Семь важных новостей в первый день седьмого месяца:
1. Заработал новый рынок электроэнергии. Первого июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона “О рынке электрической энергии”, принятого в 2017 году. Как сообщает представитель Президента в правительстве Андрей Герус, на аукционах по двусторонним контрактам угольные электростанции подняли свою цену на электроэнергию почти на 50%: в июне тариф составлял 1,44 грн, а сейчас почти 2,3 грн.
Кстати, в связи с переходом к новому рынку электроэнергии в Украине с июля 2019 года прекращается действие формулы «Роттердам+».
2. С июля вырос акциз на сигареты. Ставки акцизного налога на табачные изделия повышаются в Украине на 9%. Согласно прогнозу, в 2019 году рост цен на табачную продукцию ожидается на уровне 19%.
3. Дорожает и оформление загранпаспорта, биометрических документов. Например, за оформление ID-карты (сроком до 20 рабочих дней) придётся заплатить 345 грн, ранее стоимость составляла 279 грн. А за оформление загранпаспорта – 682 грн, ранее – 557,32 грн.
4. Заработала новая схема налогообложения для посылок из-за рубежа. С сегодняшнего дня вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, касающиеся налогообложения посылок из-за рубежа. Изменения касаются товаров в международных и экспресс-отправлениях, суммарная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро на одно физлицо от одного отправителя.
5. МАУ подняла плату за выбор места в самолете. Компания подняла плату за выбор места в процессе бронирования или изменении места во время онлайн-регистрации. Например, за место посередине на внутриукраинских рейсах в МАУ хотят 4 евро. На среднемагистральных рейсах за такое же место – уже 5 евро. А на дальнемагистральных – 10 евро.
6. Немного хорошего напоследок. В Украине увеличился прожиточный минимум. Пока на целых! 86 гривен. С 1 июля он составит 2007 гривен. Вместе с этим увеличился размер минимальной пенсии. Пенсионеры с минимальным размером пенсий получат доплату в размере 67 грн и получат 1564 грн.
7. Омелян планирует привести Amazon на рынок Украины. Владимир Омелян предложил американской стороне рассмотреть возможность разработки и подписания соглашения между Укрпочтой и Почтовой службой США (это не спойлер к фантастическому фильму. Хотя…). С его слов, такое соглашение обеспечит специальные тарифы и гарантированный сервис для игроков электронной коммерции США, которые будут поставлять свои товары в Украину.
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