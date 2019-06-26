Омелян планирует привести Amazon на рынок Украины

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян встретился в США с руководством Почтовой Службы США Питером Чандлером и Сильвией Бейлиз. В ходе встречи Омелян предложил американской стороне рассмотреть возможность разработки и подписания соглашения между Укрпочтой и Amazon.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Украинцы закажут товары со всего мира, спрос на товары растет, однако актуальным вопросам остается доставка. Мы заинтересованы привести Amazon – крупнейшую в мире по обороту компанию, продающую товары и услуги через Интернет, в Украину. Спрос есть, но нет прямого решения по доставке», – заявил глава министерства инфраструктуры.
Владимир Омелян предложил американской стороне рассмотреть возможность разработки и подписания соглашения между Укрпочтой и Почтовой службой США.
«Такое соглашение обеспечит специальные тарифы и гарантированный сервис для игроков электронной коммерции США, которые будут поставлять свои товары в Украину. Нам нужен совместный коммерческий толчок для развития этого сегмента, Укрпочта готова предложить лучшие коммерческие условия и маркетинговую поддержку», – прокомментировал Омелян.
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