Акциз на сигареты вырос с 1 июля

Ставки акцизного налога на табачные изделия повышаются в Украине с 1 июля 2019 года.

Согласно закону, ставки акцизного налога выросли на 9%.

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Ранее НБУ прогнозировал, что стоимость табачной продукции будет расти ускоренными темпами в связи с дальнейшим повышением ставок акцизных сборов. Согласно прогнозу, в 2019 году рост цен на табачную продукцию ожидается на уровне 19%.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2019 год и связанные с ним изменения в Налоговый кодекс в ноябре прошлого года. Изменения в Налоговый кодекс предусматривают повышение акциза на табачные изделия на 9% с 1 июля 2019 года.