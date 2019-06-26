В Украине заработала новая схема для посылок из-за рубежа для физлиц

С сегодняшнего дня вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, касающиеся налогообложения посылок из-за рубежа.

Кого касаются изменения – товары в международных и экспресс-отправлениях, суммарная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро на одно физлицо от одного отправителя.

Дополнительные платежи – НДС 20% и пошлина 10%.

Будет облагаться этими налогами сумма, на которую превышена предельная стоимость в 100 евро.

Справка Finance.ua