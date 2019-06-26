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В Украине заработала новая схема для посылок из-за рубежа для физлиц

В Украине заработала новая схема для посылок из-за рубежа для физлиц

С сегодняшнего дня вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, касающиеся налогообложения посылок из-за рубежа.

Кого касаются изменения – товары в международных и экспресс-отправлениях, суммарная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро на одно физлицо от одного отправителя.

  • Дополнительные платежи – НДС 20% и пошлина 10%.

Будет облагаться этими налогами сумма, на которую превышена предельная стоимость в 100 евро.

Справка Finance.ua

  • Посылка для физического лица также будет облагаться 10-процентной пошлиной от суммы, превышающей эквивалент в 150 евро.
По материалам Finance.UA
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