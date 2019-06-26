В Украине увеличился прожиточный минимум

С 1 июля вырос прожиточный минимум на 86 гривен и теперь составляет 2007 гривен.

Об этом говорится в законе о Государственном бюджете Украины на 2019 год.

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Прожиточный минимум на одно трудоспособное лицо в расчете на месяц установлен в размере:

с 1 января 2019 года -1921 гривна,

с 1 июля – 2007 гривен,

с 1 декабря – 2102 гривны.

Прожиточный минимум для детей:

в возрасте до 6 лет вырос на 73 гривны и составляет 1699 гривен,

для детей от 6 до 18 лет – на 91 гривну и составляет 2118 гривен,

для лиц, утративших трудоспособность, – на 67 гривен и составляет 1564 гривны.

В связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с июля произведен пересчет социального пособия, размер которого зависит от данного минимума.

Государственное социальное пособие с 1 июля составляет: