В Украине увеличился прожиточный минимум

С 1 июля вырос прожиточный минимум на 86 гривен и теперь составляет 2007 гривен.
Об этом говорится в законе о Государственном бюджете Украины на 2019 год.
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Прожиточный минимум на одно трудоспособное лицо в расчете на месяц установлен в размере:
Прожиточный минимум для детей:
В связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с июля произведен пересчет социального пособия, размер которого зависит от данного минимума.
Государственное социальное пособие с 1 июля составляет:
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