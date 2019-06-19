С 1 июля состоится повышение пенсий для отдельных категорий

Кабинет Министров планирует с 1 июля повысить пенсии для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.
Читайте также: Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты
“Мы возвращаем уважение к людям и реинвестируем возможности экономики в благосостояние украинцев. Правительство восстанавливает справедливость в отношении пенсионеров, имеющих большой стаж и небольшие выплаты из-за малых заработных плат. Мы пообещали разработать нужные решения и вели эту работу еще с января 2018 года”, – говорится в сообщении.
Пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн.
Какие категории пенсионеров подпадают под повышение:
“Это будет очередной этап перерасчета, и далее увеличение будет происходить в автоматическом режиме”, – добавил Гройсман.
По его словам, все процедурные решения будут закреплены на ближайшем заседании правительства, которое состоится 26 июня.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С марта Украину покинуло 1,3 млн человек10 ч. назад - 2632 15
Снижение тарифов на коммуналку: Гройсман пояснил, как отопление и горячая вода подешевеют на 20%5 ч. назад - 1229 7
4% ВВП формирует IT-индустрияВчера, 18:06 - 1709 7
Пенсии по-новому: как украинцам получить большие выплаты (инфографика)Вчера, 17:36 - 14463 6
У Омеляна рассказали, как далеко продвинулись в реализации Hyperloop за год2 ч. назад - 341 4
Когда курс доллара достигнет 30 грн: прогноз Минфина6 ч. назад - 24849 4
Для Viber представлено крупное обновление15 ч. назад - 12067 2
В Крыму оборот фальсифицированного дизельного топлива достигает 47%Вчера, 19:02 - 6967 2
Нардепы хотят повысить выплаты при рождении детей7 ч. назад - 6554 4
С марта Украину покинуло 1,3 млн человек10 ч. назад - 2632 15
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы6 ч. назад - 552
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21396 26
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4223
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1622 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 2122