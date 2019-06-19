С 1 июля состоится повышение пенсий для отдельных категорий

Кабинет Министров планирует с 1 июля повысить пенсии для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter.

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“Мы возвращаем уважение к людям и реинвестируем возможности экономики в благосостояние украинцев. Правительство восстанавливает справедливость в отношении пенсионеров, имеющих большой стаж и небольшие выплаты из-за малых заработных плат. Мы пообещали разработать нужные решения и вели эту работу еще с января 2018 года”, – говорится в сообщении.

Пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн.

Какие категории пенсионеров подпадают под повышение:

Женщины, имеющие стаж более 30 лет.

Мужчины со стажем более 35 лет.

“Это будет очередной этап перерасчета, и далее увеличение будет происходить в автоматическом режиме”, – добавил Гройсман.

По его словам, все процедурные решения будут закреплены на ближайшем заседании правительства, которое состоится 26 июня.