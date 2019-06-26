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Биометрические документы и загранпаспорта подорожали

Биометрические документы и загранпаспорта подорожали

С сегодняшнего дня стоимость оформления биометрических документов и загранпаспорта возросла.

Согласно внесенным изменениям, отныне новые суммы административного сбора будут составлять:

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  • Оформление ID-карты – 345 грн, ранее стоимость составляла 279 грн. (сроком до 20 рабочих дней)
  • Оформление ID-карты – 471 грн, ранее стоимость составляла 366 грн. (Сроком до 10 рабочих дней)
  • Оформление загранпаспорта – 682 грн, ранее 557,32 грн (сроком до 20 рабочих дней)

• Оформление загранпаспорта срочное – 1034 грн, ранее 810,32 грн (сроком до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований.)

По материалам Finance.UA
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