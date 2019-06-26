В Украине заработал новый рынок электроэнергии

1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона “О рынке электрической энергии”, принятого в 2017 году.
Об этом сообщили ЭП в пресс-службе вице-премьера Владимира Кистиона.
Так, 30 июня состоялись первые торги на рынке “на сутки вперед”, по результатам торгов реализовано 150 895,1 МВт-ч в Объединенные энергетические системы Украины и 9 435,9 МВт-ч в рамках “Острова Бурштынской ТЭС”.
“С 3:00 ночи бесперебойно работает и “внутрисуточный рынок”, – сообщил Экономической правде директор ГП “Оператор рынка” Владимир Евдокимов.
“Из-за некорректно поданных заявок участников рынка, которые выставили завышенные цены, система не верифицировала эти данные. Поэтому по состоянию на 1:00-2:00 часа ночи Оператор рынка вынужден был приостановить торги. Но к 2:00 мы совместно со словацкими специалистами нашли решение и решили данный вопрос”, – разъяснил Евдокимов.
Как сообщает представитель президента в правительстве Андрей Герус, на аукционах по двусторонним контрактам угольные электростанции подняли свою цену на электроэнергию почти на 50%: в июне тариф составлял 1,44 грн, а сейчас почти 2,3 грн.
“Президент Владимир Зеленский подал два законопроекта, чтобы отсрочить такой запуск рынка, но к сожалению, правительство и парламент заняли позицию, что нужно вводить с 1 июля. Сейчас проводим анализ возможных последствий и способов оперативного реагирования”, – написал Герус.
В то же время, в энергокомпании ДТЭК, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, сообщили, что ДТЭК принял участие в первых биржевых торгах по продаже электроэнергии на платформе рынке на сутки вперед.
Цена электроэнергии ТЭС компании снизилась на 12% по сравнению с 1-м полугодием 2019 года и составила 1,569 грн за кВт-час.
“Тарифы для населения с введением нового рынка не изменились и остаются самыми низкими в Европе”, – заявили в ДТЭК.
Компания заявляет, что информация о продаже электроэнергии ТЭС компании по цене выше ценовых ограничений, установленных НКРЭКУ на рынке “на сутки вперед”, а также утверждение о росте тарифа для тепловой генерации на 50% и выше, не соответствуют действительности и “направлены на манипуляцию общественным мнением”.
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