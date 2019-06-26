В Украине прекратила действовать формула "Роттердам+"

Действие формулы “Роттердам+” прекращено с 1 июля 2019 года в связи с переходом к новому рынку электроэнергии.
В августе 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, упразднила формулу ценообразования на электричество “Роттердам+”.
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Проект постановления обнародован на официальном сайте НКРЭКУ.
Согласно документу, с начала действия нового рынка электроэнергии признаются утратившими силу целый ряд нормативных документов, ранее регламентировавших работу украинской энергетики.
В перечне документов, которые отменили, постановление НКРЭКУ №289 от 03.03.2016 года “Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии”, более известное под названием “Роттердам+”.
Данное решение НКРЭКУ объясняет необходимостью упорядочения нормативной базы деятельности на рынке электрической энергии Украины и для обеспечения своевременной подготовки участников рынка электрической энергии Украины к работе нового рынка электрической энергии.
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