МАУ подняла плату за выбор места в самолете

МАУ подняла плату за выбор места в процессе бронирования или изменение места во время онлайн-регистрации.
Изменения касаются билетов эконом-класса.
Об этом свидетельствует обновленная информация на сайте авиаперевозчика.
Цена выбора места на внутриукраинских рейсах:
Цена выбора места на среднемагистральных рейсах:
Цена выбора места на дальнемагистральных рейсах:
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