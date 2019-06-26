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МАУ подняла плату за выбор места в самолете

МАУ подняла плату за выбор места в самолете

МАУ подняла плату за выбор места в процессе бронирования или изменение места во время онлайн-регистрации.

Изменения касаются билетов эконом-класса.

Об этом свидетельствует обновленная информация на сайте авиаперевозчика.

Цена выбора места на внутриукраинских рейсах:

  • Место посредине – 4 евро.
  • Место у прохода или окна – 5 евро.
  • Место в первом ряду эконом-класса – 12 евро.
  • Место во 2-6 ряду эконом-класса – 10 евро.
  • Место в аварийном ряду – 12 евро.

Цена выбора места на среднемагистральных рейсах:

  • Место посредине – 5 евро.
  • Место у прохода или окна – 7 евро.
  • Место в первом ряду эконом-класса – 16 евро.
  • Место во 2-6 ряду эконом-класса – 13 евро.
  • Место в аварийном ряду- 16 евро.

Цена выбора места на дальнемагистральных рейсах:

  • Место посредине – 10 евро.
  • Место в аварийном ряду – 45 евро.

Справка Finance.ua

  • Ранее сообщалось, что МАУ планирует расширить карту автобусных маршрутов после запуска первого автобусного рейса аэропорт Винница – аэропорт Борисполь.
По материалам Finance.UA
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