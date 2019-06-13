МАУ собирается запустить еще несколько автобусных маршрутов

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) планирует запустить еще несколько автобусных рейсов.

Авиакомпания МАУ планирует расширить карту автобусных маршрутов после запуска первого автобусного рейса аэропорт Винница – аэропорт Борисполь.

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По словам вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Владимира Семенченко, перевозки будут организованы из крупнейших городов, расположенных в радиусе 200 км от аэропорта Борисполь. В частности, это могут быть маршруты из Чернигова, Житомира и т. д.

Окончательно решение о запуске этого проекта будет принято по итогам работы первых трех месяцев автобусного рейса аэропорт Винница-Борисполь. Перевозки по этому направлению стартуют на автобусах Sky Bus с 1 июля. При этом таможенные процедуры будут осуществляться не в аэропорту Винницы, а уже непосредственно в Борисполе.