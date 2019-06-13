МАУ собирается запустить еще несколько автобусных маршрутов

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) планирует запустить еще несколько автобусных рейсов.
Авиакомпания МАУ планирует расширить карту автобусных маршрутов после запуска первого автобусного рейса аэропорт Винница – аэропорт Борисполь.
Читайте также: МАУ планирует запустить автобусный маршрут
По словам вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Владимира Семенченко, перевозки будут организованы из крупнейших городов, расположенных в радиусе 200 км от аэропорта Борисполь. В частности, это могут быть маршруты из Чернигова, Житомира и т. д.
Окончательно решение о запуске этого проекта будет принято по итогам работы первых трех месяцев автобусного рейса аэропорт Винница-Борисполь. Перевозки по этому направлению стартуют на автобусах Sky Bus с 1 июля. При этом таможенные процедуры будут осуществляться не в аэропорту Винницы, а уже непосредственно в Борисполе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Не мешать бизнесу": Президент озвучил важную задачу для государства на пять летВчера, 20:01 - 1694 8
Зеленский назвал сумму, которая нужна для восстановления ДонбассаВчера, 16:16 - 1446 7
В Украине средние зарплаты пробили новую долларовую отметку (инфографика)4 ч. назад - 1843 3
За три года Украина войдет в топ-10 Doing Business - Президент7 ч. назад - 785 3
У Зеленского объяснили, зачем он отменил более 160 указов экс-президентов7 ч. назад - 2018 3
Межбанк: чего ждать по доллару5 ч. назад - 2290
У Зеленского объяснили, зачем он отменил более 160 указов экс-президентов7 ч. назад - 2018 3
Маск "сравнял" цены на черную и серебряную TeslaВчера, 17:23 - 1873
В Украине средние зарплаты пробили новую долларовую отметку (инфографика)4 ч. назад - 1843 3
НБУ назвал крупнейших кредиторов Украины (таблица)8 ч. назад - 1781 2
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса2 ч. назад - 193
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)Позавчера, 12:10 - 3507
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1368 2
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1957
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1592