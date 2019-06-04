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МАУ планирует запустить автобусный маршрут

МАУ планирует запустить автобусный маршрут

15 июля текущего года авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) планирует запустить первый автобусный рейс из аэропорта “Винница” в аэропорт “Борисполь”.

В настоящий момент компания ведет переговоры с автобусными перевозчиками, сообщает пресс-служба МАУ.

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“Для нас это первый опыт мультимодальных перевозок”, — отмечают в МАУ.

Из Винницы автобус будет отправляться в 3:00, а из Борисполя — в 20:25. Время в пути составит 4 часа.

Отдельно купить билет на автобусный рейс будет невозможно. Он будет служить только частью единого билета, например, Винница — Нью-Йорк с пересадкой на самолет в Борисполе.

По материалам Дело
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