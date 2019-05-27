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МАУ не планирует отказываться от Boeing 737 MAX

МАУ не планирует отказываться от Boeing 737 MAX

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” не планирует отказываться от покупки трех самолетов Boeing 737 MAX, но когда получит суда, пока неизвестно.

Об этом сообщил вице-президент МАУ по коммерции Сергей Фоменко.

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“Пока мы не планируем отказываться (от покупки Boeing 737 MAX – ред). Мы надеемся, что все будет решено и можно будет пользоваться этими самолетами”, – сказал он.

По сроку получения Boeing 737 MAX Фоменко отметил, что это зависит от того, когда будет разрешение авиационной администрации США (по эксплуатации самолетов – ред.), Агентства авиационной безопасности ЕАSA и Госавиаслужбы Украины.

Фоменко напомнил, что МАУ вынуждена была сократить планы на это лето по количеству рейсов.

“Мы не выполняем столько рейсов, сколько планировалось, не по тому расписанию, как планировалось, но обо всех изменениях мы стараемся предупреждать за полтора месяца, чтобы пассажирам предложить альтернативу”, – добавил он.

По материалам УКРИНФОРМ
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