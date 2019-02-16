День финансов, 20 февраля: перевыпуск "Карточки киевлянина", тарифы на вывоз мусора, ТОП-5 таможен по "растаможке"

Среда, 20 февраля. О новых тарифах, “Карточке киевлянина” и правилах оформления виз.

Перевыпуск «Карточки киевлянина». Кто может получить? С 12 февраля Ощадбанк начал перевыпускать новую муниципальную «Карточку киевлянина». Как сообщает депутат Киевсовета, ее могут получить не только жители столицы. Люди, официально трудоустроены в Киеве, внутренне перемещенные лица, учащиеся, студенты колледжей и высших учебных заведений также имеют право на эту карту. Для ее получения, необходимо подать заявление и документы в банк-участник проекта “Муниципальная карта “Карточка киевлянина”.

Обновление визовых правил. Что изменилось? В Евросоюзе обновили визовые правила, которые улучшат условия для законных путешественников и помогут в борьбе с нелегальными мигрантами. Так, теперь подать заявку можно будет онлайн и в срок до 6 месяцев и не позднее чем за 15 дней до поездки. Но вместе с тем и увеличивается стоимость визового сбора с 60 до 80 евро.

Новые тарифы на вывоз мусора. Сколько заплатим? Жителей столицы с 1 апреля ждет очередное повышение тарифов на вывоз бытовых отходов. Тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов за 1 куб. м для населения будет стоить – 176,26 грн, а по вывозу крупногабаритных – 210,68 грн. Как сообщается на сайте КГГА, последний раз тарифы на вывоз отходов поднимались в конце 2018 года, а до этого – в конце лета.

Продление льготного периода растаможки авто на “еврономерах”. Ждать ли новой даты? Минфин вместе с правительством, президентом, комитетом ВР согласовали решение, что продления льготного периода растаможки автомобилей на иностранной регистрации не будет. В свою очередь, замглавы ГФС Виктор Крывицкий предупреждает, что владельцы, которые не успеют растаможить авто или не смогут это сделать, должны будут либо продать автомобили на запчасти, либо вывезти их за границу, так как за их использование будут значительные суммы штрафов.

Также, в ГФС назвали ТОП-5 таможен по количеству растаможенных авто. С момента вступления в силу законов о “еврономерах” украинцы заплатили за льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах 12 млрд гривен в бюджет. В ТОП-5 таможен по количеству растаможенных автомобилей вошли Киевская городская таможня, Волынская, Закарпатская, Львовская и Черновицкая. В общей сумме количество оформленных транспортных средств составило 195,2 тыс.