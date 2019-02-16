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В ЕС повысили консульский сбор за визу в 80 евро

В ЕС повысили консульский сбор за визу в 80 евро

В Евросоюзе обновили визовые правила, чтобы улучшить условия для законных путешественников и улучшить инструменты для борьбы с нелегальными мигрантами.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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Новые правила должны обеспечить более четкие процедуры:

  • подавать заявку можно будет до 6 месяцев (сейчас три) и не позднее чем за 15 дней до поездки;
  • заполнение и подписание заявки возможно в электронном виде;
  • возможность выдачи многократных виз постоянным путешественникам с позитивной визовой историей на период, который постепенно увеличивается с 1 до 5 лет.

Стоимость оформления:

  • Общий визовый сбор возрастет от 60 до 80 евро. Однако, появится механизм пересмотра размера визового сбора каждые три года.

Нынешний визовый кодекс вступил в силу в 2010 году. Еврокомиссия представила свои предложения по изменению в марте прошлого года.

Важный пункт кодекса – сотрудничество с третьими странами в вопросе возвращения нелегальных мигрантов. В случае отказа стран сотрудничать с ЕС, он оставляет за собой право прибегнуть к конкретным ограничительным мерам, связанным с обработкой визы и визовым сбором.

По материалам Подробности
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