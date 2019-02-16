Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 116 0

В Киеве повысят тарифы на вывоз мусора

В Киеве повысят тарифы на вывоз мусора

Жителей столицы с 1 апреля ждет очередное повышение тарифов на вывоз бытовых отходов.

Об этом говорится в проекте распоряжения «Об установлении тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов с учетом операций обращения с бытовыми отходами (сбор, перевозка, утилизация, захоронение) исполнителю услуг – Коммунальному предприятию исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) «Киевкоммунсервис», опубликованном на сайте КГГА.

Последний раз тарифы на вывоз отходов поднимались в конце 2018 года, а до этого – в конце лета. Сейчас тарифы увеличатся от 8,1% до 19,8%. Больше всего подорожает тариф на вывоз крупногабаритных бытовых отходов для населения.

Тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов за 1 куб. м

  • для населения будет стоить – 176,26 грн,
  • для бюджетных учреждений – 186,94 грн,
  • для других потребителей – 234,22 грн.

Тарифы на услуги по вывозу крупногабаритных бытовых отходов за 1 куб. м

  • для населения будет стоить – 210,68 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина