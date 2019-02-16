В Киеве повысят тарифы на вывоз мусора

Жителей столицы с 1 апреля ждет очередное повышение тарифов на вывоз бытовых отходов.

Об этом говорится в проекте распоряжения «Об установлении тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов с учетом операций обращения с бытовыми отходами (сбор, перевозка, утилизация, захоронение) исполнителю услуг – Коммунальному предприятию исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации) «Киевкоммунсервис», опубликованном на сайте КГГА.

Последний раз тарифы на вывоз отходов поднимались в конце 2018 года, а до этого – в конце лета. Сейчас тарифы увеличатся от 8,1% до 19,8%. Больше всего подорожает тариф на вывоз крупногабаритных бытовых отходов для населения.

Тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов за 1 куб. м

для населения будет стоить – 176,26 грн,

для бюджетных учреждений – 186,94 грн,

для других потребителей – 234,22 грн.

Тарифы на услуги по вывозу крупногабаритных бытовых отходов за 1 куб. м