День финансов, 18 февраля: еще 50 лет до Польши, меньше 2 недель до повышения пенсий, Е-кабинет уже сегодня

Понедельник, 18 февраля. Если повышение пенсий уже можно встречать с марта, то экономического развития как в Польше прийдется серьезно подождать.

Экономика как в Польше уже через… 50 лет. Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что после падения 2014 года украинская экономика стабилизировалась и вернулась к режиму постоянного роста. По ее словам, если украинская экономика будет развиваться нынешними темпами, то догонит Польшу всего через каких-то 50 лет. Правда, у Минфина «есть планы и рецепты, чтобы догнать быстрее». Радует одно: как показал “наш опрос в канале Telegram”: https://t.me/Finance_ukr/337, — даже несмотря на такой длительный срок украинцы готовы ждать и оставаться работать в Украине.

В марте не только выборы. Выборы Президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Но уже с 1 марта украинцам обещают осовременивание пенсий — увеличение на 17-20%. Совпадение? Более того, обещают сделать такой шаг ежегодным. Кстати, последнее осовременивание пенсий произошло в октябре 2017 года. До этого момента 7 лет не было ни единого перерасчета и осовременивания пенсий.

«Номерок блатной — три семерочки». Заказать индивидуальный номерной знак стало проще. Как уверяют в МВД Украины, в процедуре заказа и перезакрепления индивидуального номерного знака (ИНЗ) произошли изменения, которые помогут гражданам минимизировать затраты времени, связанные с получением услуги. Напомним, стоимость услуги заказа ИНЗ составляет: 300 грн – три символа; 90 грн – каждый последующий (до восьми символов); 500 грн – графический элемент.

«Голландский» не помог Брокбизнесбанку. 11 февраля Фонд гарантирования провел «голландский» аукцион по продаже пула активов Брокбизнесбанка балансовой стоимостью 23,6 млрд грн. Покупателей не нашлось, хотя стартовая цена была 1,28 млрд грн, а в ходе торгов она снижалась до 257 млн грн (1% от балансовой стоимости). Напомним, ФГВФЛ планирует завершить ликвидацию Брокбизнесбанка в 2019 году.

Е-кабинеты для физлиц. Для физических лиц в Электронном кабинете объединили сервисы в отдельный Е-кабинет. Он предоставляет такие возможности: доступ к регистрации и данным об объектах налогообложения; доступ к сформированным налоговым уведомлениям; можно подавать декларации об имущественном состоянии и доходах; получать сведения о суммах выплаченных доходов. Больше тут.

«Хрущевки» и «брежневки» не в цене. В прошлом году активней всего дорожали дома, построенные после 1998 года, и те, которые расположены в центральных районах украинских городов. А вот старые «хрущевки» и «брежневки», наоборот, либо остались на том же ценовом уровне, либо подешевели на 2-3%. В начале нынешнего года самое дешевое жилье предлагали в Черниговской области. При этом активней всего квадратные метры дорожали во второй половине прошлого года.