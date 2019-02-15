Е-кабинет: для физических лиц ввели новые услуги

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Для физических лиц в Электронном кабинете объединили сервисы в отдельный Е-кабинет.
Об этом сообщила пресс-служба ГФС.
Для физических лиц в Электронном кабинете объединены сервисы для граждан в отдельный Е-кабинет.
Е-кабинет для граждан предоставляет такие возможности:
Кроме того, из-за режима «Состояние расчетов с бюджетом» физические лица могут оплатить налоги, сборы, платежи, выбрав на любую из платежных систем.
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