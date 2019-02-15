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Е-кабинет: для физических лиц ввели новые услуги

Е-кабинет: для физических лиц ввели новые услуги

Для физических лиц в Электронном кабинете объединили сервисы в отдельный Е-кабинет.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Для физических лиц в Электронном кабинете объединены сервисы для граждан в отдельный Е-кабинет.

Е-кабинет для граждан предоставляет такие возможности:

  • доступ к регистрации и данных об объектах налогообложения (движимое и недвижимое имущество, сведения о которых поступают в ГФС из соответствующих реестров других государственных органов);
  • доступ к сформированным налоговых уведомлений – решениям о суммах начисленных налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, транспортного налога и платы за землю;
  • подача декларации об имущественном состоянии и доходах;
  • получение сведений о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов.

Кроме того, из-за режима «Состояние расчетов с бюджетом» физические лица могут оплатить налоги, сборы, платежи, выбрав на любую из платежных систем.

По материалам Finance.UA
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