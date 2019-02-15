В Украине упростили процедуру заказа индивидуальных номерных знаков

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В процедуре заказа и перезакрепления индивидуального номерного знака (ИНЗ) произошли изменения, которые помогут гражданам минимизировать затраты времени, связанные с получением услуги.
Об этом сообщает пресс-служба главного сервисного центра МВД Украины.
Индивидуальные номерные знаки действительны только на территории Украины. Для участия в международном движении используются номерные знаки, соответствующие требованиям Конвенции о дорожном движении.
Процедуру заказа ИНЗ гражданин может пройти
Также упростилась процедура перезакрепления ИНЗ. Владелец знака может перезакрепить его с другим принадлежащим ему транспортным средством или передать его владельцу другого транспортного средства, подав в любой территориальный сервисный центр МВД пакет необходимых документов.
Стоимость услуги заказа ИНЗ составляет:
После получения ИНЗ владелец обязан в 10-дневный срок перерегистрировать ТС в любом территориальном сервисном центре МВД. При перерегистрации ТС в свидетельство о регистрации вносится примечание о наличии ИНЗ.
Услуга перерегистрации ТС оплачивается отдельно и составляет:
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