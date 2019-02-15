В Украине упростили процедуру заказа индивидуальных номерных знаков

В процедуре заказа и перезакрепления индивидуального номерного знака (ИНЗ) произошли изменения, которые помогут гражданам минимизировать затраты времени, связанные с получением услуги.

Об этом сообщает пресс-служба главного сервисного центра МВД Украины.

Индивидуальные номерные знаки действительны только на территории Украины. Для участия в международном движении используются номерные знаки, соответствующие требованиям Конвенции о дорожном движении.

Процедуру заказа ИНЗ гражданин может пройти

в удобном по расположению территориальном сервисном центре МВД , независимо от места его регистрации,

в Электронном кабинете водителя.

личное присутствие заказчика ИНЗ или юридически уполномоченного им лица в Главном сервисном центре МВД необходимо лишь в конце процедуры получения ИНЗ – когда гражданин забирает уже готовый номерной знак.

Также упростилась процедура перезакрепления ИНЗ. Владелец знака может перезакрепить его с другим принадлежащим ему транспортным средством или передать его владельцу другого транспортного средства, подав в любой территориальный сервисный центр МВД пакет необходимых документов.

Стоимость услуги заказа ИНЗ составляет:

300 грн. – три символа;

90 грн. – каждый последующий (до восьми символов)

500 грн. – графический элемент;

238 грн. 80 коп. – стоимость спецпродукции номерных знаков для авто;

104 грн. 80 коп. – стоимость спецпродукции номерных знаков для мотоцикла.

После получения ИНЗ владелец обязан в 10-дневный срок перерегистрировать ТС в любом территориальном сервисном центре МВД. При перерегистрации ТС в свидетельство о регистрации вносится примечание о наличии ИНЗ.

Услуга перерегистрации ТС оплачивается отдельно и составляет:

для транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ – 371,63 грн;

– 371,63 грн; для ТС всех категорий иностранного производства- 409,15 грн;

для мотоциклов отечественного производства и стран СНГ – 367,63 грн;

– 367,63 грн; для мотоциклов иностранного производства- 405,15 грн.

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