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В Украине подешевели хрущевки (инфографика)

В Украине подешевели хрущевки (инфографика)

В прошлом году активней всего дорожали дома, построенные после 1998-го года, и те, которые расположены в центральных районах украинских городов. А вот старые «хрущевки» и «брежневки», наоборот, либо остались на том же ценовом уровне, либо подешевели на 2-3%.

Самые дорогие квартиры находятся в Киевской области. Средняя стоимость квадратного метра квартиры в январе 2019 года в столичном регионе составила 29 587 грн. Это практически на 3 000 грн. дороже, чем в прошлом году.

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На втором месте Одесса, где «квадрат» жилья обходится 24,4 тыс. грн.

Активней всего квадратные метры дорожали во второй половине прошлого года. При этом в начале нынешнего года самое дешевое жилье предлагали в Черниговской области – здесь за «квадрат» просят всего 11,5 тыс. грн.

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Примечательно, что есть в Украине и регионы, где цены на жилье за год даже упали. К примеру, в Запорожской области метры подешевели более чем на 1 тыс. грн. до 13,9 тыс. грн.

По материалам УБР
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