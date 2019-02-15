Фонд гарантирования не смог продать активы банка Курченко на 23,6 млрд

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11 февраля Фонд гарантирования провел “голландский” аукцион по продаже пула активов Брокбизнесбанка балансовой стоимостью 23,6 млрд грн. Покупателей не нашлось, хотя стартовая цена была 1,28 млрд грн, а в ходе торгов она снижалась до 257 млн грн (1% от балансовой стоимости).
По данным ФГВФЛ, в состав пула активов Брокбизнесбанка, который выставлялся на продажу, вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами – почти 500 позиций (балансовая стоимость – 15,6 млрд грн), права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами, обеспеченные ипотекой – более 200 позиций, а также недвижимость, основные средства, транспортные средства, векселя и дебиторская задолженность.
Соответствующий лот был собран по принципу один банк – один пул. “Все активы ранее выставлялись на индивидуальных торгах в системе ProZorro.Продажи (большинство – неоднократно), но покупателей не нашлось. Впоследствии эти же активы не были выкуплены в составе пулов сформированных по видам активов (кредиты юридических лиц, кредиты физических лиц, недвижимость, основные средства)”, – отмечал ФГВФЛ.
Ликвидация Брокбизнесбанка началась в июне 2014 года. ФГВФЛ планирует ее завершить в 2019 году.
На конец января 2019 года вкладчикам банка в пределах гарантийной суммы было выплачено 2,6 млрд грн. Общая сумма акцептованных требований кредиторов Брокбизнесбанка превышает 11,2 млрд грн, из которых фондом выплачено 985,5 млн грн. Поступления от продажи активов банка с начала ликвидации составляют 694,7 млн грн. Преимущественно – это поступления от реализации кредитов и недвижимости.
В Фонде гарантирования рассказывали, что обеспечением под часть кредитного портфеля Брокбизнесбанка (на 8 млрд грн) были товары в обороте – газ и топливо в трубопроводах. «Когда приехали смотреть залог по месту, указанному в адресе, ничего кроме охранника, собаки и бочки, которая и была, пожалуй, товаром в обороте, не обнаружили. Это был известный кредит Курченко», – отмечала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования Светлана Рекрут.
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