Фонд гарантирования не смог продать активы банка Курченко на 23,6 млрд

11 февраля Фонд гарантирования провел “голландский” аукцион по продаже пула активов Брокбизнесбанка балансовой стоимостью 23,6 млрд грн. Покупателей не нашлось, хотя стартовая цена была 1,28 млрд грн, а в ходе торгов она снижалась до 257 млн ​​грн (1% от балансовой стоимости).

По данным ФГВФЛ, в состав пула активов Брокбизнесбанка, который выставлялся на продажу, вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическими лицами – почти 500 позиций (балансовая стоимость – 15,6 млрд грн), права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами, обеспеченные ипотекой – более 200 позиций, а также недвижимость, основные средства, транспортные средства, векселя и дебиторская задолженность.

Соответствующий лот был собран по принципу один банк – один пул. “Все активы ранее выставлялись на индивидуальных торгах в системе ProZorro.Продажи (большинство – неоднократно), но покупателей не нашлось. Впоследствии эти же активы не были выкуплены в составе пулов сформированных по видам активов (кредиты юридических лиц, кредиты физических лиц, недвижимость, основные средства)”, – отмечал ФГВФЛ.

Ликвидация Брокбизнесбанка началась в июне 2014 года. ФГВФЛ планирует ее завершить в 2019 году.

На конец января 2019 года вкладчикам банка в пределах гарантийной суммы было выплачено 2,6 млрд грн. Общая сумма акцептованных требований кредиторов Брокбизнесбанка превышает 11,2 млрд грн, из которых фондом выплачено 985,5 млн грн. Поступления от продажи активов банка с начала ликвидации составляют 694,7 млн грн. Преимущественно – это поступления от реализации кредитов и недвижимости.

В Фонде гарантирования рассказывали, что обеспечением под часть кредитного портфеля Брокбизнесбанка (на 8 млрд грн) были товары в обороте – газ и топливо в трубопроводах. «Когда приехали смотреть залог по месту, указанному в адресе, ничего кроме охранника, собаки и бочки, которая и была, пожалуй, товаром в обороте, не обнаружили. Это был известный кредит Курченко», – отмечала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования Светлана Рекрут.