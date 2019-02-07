День финансов, 13 февраля: последние дни растаможки "еврономеров", рост минималки и средней зарплаты

Среда, 13 февраля: сегодня много говорили о зарплатах: минимальной, средней и для разных категорий украинцев:

Увеличилась втрое, но этого мало. Так Владимир Гройсман прокомментировал повышение “минималки”. По словам премьера, в абсолютных цифрах в долларах минимальная зарплата составляла 53,5 доллара, а ее нынешний уровень – 150 долларов.

Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн. Премьер сообщил, что за три года работы правительства ему удалось в три раза увеличить размер минимальной зарплаты в стране: с 1378 до 4173 грн. Средняя зарплата в 2018 году выросла в 1,9 раза: с 4686 грн до 8865 грн.

Кличко обещает повысить зарплату бюджетникам. Ввиду остатков средств на начало этого года, столичная власть собирается увеличить расходы бюджета 2019 года на 1,8 млрд гривен. Предлагают увеличить расходы на зарплату работников бюджетной сферы и на социальную защиту киевлян.

Кстати, получить несколько тысяч до зарплаты вы можете с помощью портала Finance.ua.

Новости не только о зарплатах:

Кто покупает украинские продукты. В 2018 году наблюдалась тенденция к росту экспорта аграрной продукции на 5,4% – до 14,8 млрд USD. Лидирующую позицию стабильно занимает Индия, которая покупает украинские бобовые, овощи, овес, соевое и подсолнечное масло. Общая сумма экспорта данных товаров составляет 1,8 млрд USD.

Как будет работать киевская таможня в последние дни льготной растаможки. 22 февраля 2019 г. в 24:00 заканчивается льготный период определения ставки акцизного налога с применением коэффициента 0,5. В течение последних трех дней льготной растаможки авто на европейских номерах Киевская таможня будет работать до полуночи. Сейчас определенные подразделения работают до 22 часов 00 мин.