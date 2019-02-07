Кто покупает украинские продукты

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В 2018 году наблюдалась тенденция к росту экспорта аграрной продукции на 5,4% до 14,8 млрд USD.
Экспорт аграрной продукции из Украины простирается от Америки до Азиатского региона и покрывает значительную часть стран.
Лидирующую позицию стабильно занимает Индия, которая покупает украинские бобовые, овощи, овес, соевое и подсолнечное масло. Общая сумма экспорта данных товаров составляет 1,8 млрд USD.
На втором месте находится главный мировой азиатский импортер – Китай с общей стоимостью 1 млрд USD. Наличие данного рынка среди топов – не новость, ведь страна развивается и постоянно требует большого количества продукции.
Больше всего было отгружено в Китай кукурузы на общую сумму 489 млн USD, подсолнечного масла – 334 млн USD, молочной сыворотки – 11,3 млн USD и др.
Третье место – Нидерланды. Страна активно импортирует мясо и съедобные субпродукты птицы, сливочное масло, кукурузу, гречку и просо. Экспорт данных позиций составляет 643 млн USD.
Четвертое место за Испанией. Стоимость экспорта страны снизилась на 32% по сравнению с 2017 годом (страна опустилась на одну строчку). Кукуруза и бобовые (свежие и сушеные) пользуются наибольшим спросом среди испанцев.
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