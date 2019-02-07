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Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн - Гройсман

Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн - Гройсман

Средняя зарплата в Украине превысила 10 тыс. грн.

Об этом заявил Владимир Гройсман во время заседания правительства.

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“По году (2018 – ред.) мы имеем среднюю заработную плату 8800 грн, что на 20,8% больше. Но по декабрю средняя зарплата в стране составляет уже 10573 грн. За такие деньги уже можно найти в Украине работу – именно такие деньги работодатели уже готовы платить”, – отметил премьер.

При этом он добавил, что за три года работы правительства ему удалось в три раза увеличить размер минимальной зарплаты в стране: с 1378 до 4173 грн. Средняя зарплата в 2018 году выросла в 1,9 раза: с 4686 грн до 8865 грн.

По материалам УНН
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