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Кличко обещает повысить зарплату бюджетникам

Кличко обещает повысить зарплату бюджетникам

Ввиду остатков средств на начало этого года, столичная власть собирается увеличить расходы бюджета 2019 года на 1,8 млрд гривен. Предлагается увеличить в целом расходы столичного бюджета, такое предложение внес мэр Киева Виталий Кличко.

Предлагают увеличить расходы на зарплату работников бюджетной сферы и на социальную защиту киевлян.

По словам Кличко, повышение заработной платы должно произойти для всех рабочих профессий в коммунальных предприятиях, которые содержатся за счет бюджета города.

Что предлагают? Выйти на уровень зарплаты более 8 тысяч гривен.

Кому намерены повысить зарплату?

  • рабочим специальностям в средних школах и области культуры,
  • библиотекарям,
  • музейным работникам,
  • социальным работникам,
  • для социальной защиты малообеспеченных киевлян.
По материалам Finance.UA
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