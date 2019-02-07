Кличко обещает повысить зарплату бюджетникам

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Ввиду остатков средств на начало этого года, столичная власть собирается увеличить расходы бюджета 2019 года на 1,8 млрд гривен. Предлагается увеличить в целом расходы столичного бюджета, такое предложение внес мэр Киева Виталий Кличко.
Предлагают увеличить расходы на зарплату работников бюджетной сферы и на социальную защиту киевлян.
По словам Кличко, повышение заработной платы должно произойти для всех рабочих профессий в коммунальных предприятиях, которые содержатся за счет бюджета города.
Что предлагают? Выйти на уровень зарплаты более 8 тысяч гривен.
Кому намерены повысить зарплату?
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени (фото)14 ч. назад - 2336 28
Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн - Гройсман8 ч. назад - 1341 21
Украинцев обязали платить за коммуналку соседей: когда платежки вырастут в 1,5 раза10 ч. назад - 2130 18
Как строительство Подольского моста повлияет на остальные мостыВчера, 21:00 - 3579 12
В МВФ оценили риск дефолта в Украине13 ч. назад - 3278 10
В УЗ рассказали, что делать, когда опаздываешь на самолет, а экспресс останавливается посреди поля10 ч. назад - 5069 5
В Украине временно отменили необходимость получения экологического сертификата для растаможки авто на «еврономерах»5 ч. назад - 3685
В МВФ оценили риск дефолта в Украине13 ч. назад - 3278 10
Последние дни льготной растаможки авто на "еврономерах" киевская таможня будет работать до полуночи12 ч. назад - 2508 1
Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени (фото)14 ч. назад - 2336 28
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)10 ч. назад - 315
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)Позавчера, 13:10 - 686
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 1408 2
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 2162 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2680 9