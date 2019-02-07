Кличко обещает повысить зарплату бюджетникам

Ввиду остатков средств на начало этого года, столичная власть собирается увеличить расходы бюджета 2019 года на 1,8 млрд гривен. Предлагается увеличить в целом расходы столичного бюджета, такое предложение внес мэр Киева Виталий Кличко.

Предлагают увеличить расходы на зарплату работников бюджетной сферы и на социальную защиту киевлян.

По словам Кличко, повышение заработной платы должно произойти для всех рабочих профессий в коммунальных предприятиях, которые содержатся за счет бюджета города.

Что предлагают? Выйти на уровень зарплаты более 8 тысяч гривен.

Кому намерены повысить зарплату?

рабочим специальностям в средних школах и области культуры,

библиотекарям,

музейным работникам,

социальным работникам,