Увеличилась втрое, но этого мало: Гройсман рассказал о повышении "минималки"

Минимальная заработная плата в Украине за три неполных года выросла более чем втрое, однако при этом остается на недостаточном уровне и должна повыситься еще в два раза.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров.

“Мы за неполных три года втрое увеличили минимальную заработную плату в стране”, – сказал Гройсман, представляя отчет правительства за 2018 год.

По словам премьера, в абсолютных цифрах в долларах минимальная зарплата составляла 53,5 доллара, а ее нынешний уровень – 150 долларов.

“Это втрое больше, чем было, но, как минимум, вдвое меньше, чем должно быть. И потому, нам есть над чем работать”, – отметил премьер.

Напомним, с 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине выросла до 4170 гривен, то есть на 447 грн. С 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена сразу вдвое – с 1600 до 3200 грн.

А средняя номинальная заработная плата в декабре 2018 года впервые превысила отметку в 10 тысяч гривен и составила 10 573 грн. Таким образом, за год средняя зарплата выросла на 20,5%, тогда как инфляция оказалась на уровне 9,8%.