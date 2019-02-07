Увеличилась втрое, но этого мало: Гройсман рассказал о повышении "минималки"

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Минимальная заработная плата в Украине за три неполных года выросла более чем втрое, однако при этом остается на недостаточном уровне и должна повыситься еще в два раза.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров.
“Мы за неполных три года втрое увеличили минимальную заработную плату в стране”, – сказал Гройсман, представляя отчет правительства за 2018 год.
По словам премьера, в абсолютных цифрах в долларах минимальная зарплата составляла 53,5 доллара, а ее нынешний уровень – 150 долларов.
“Это втрое больше, чем было, но, как минимум, вдвое меньше, чем должно быть. И потому, нам есть над чем работать”, – отметил премьер.
Напомним, с 1 января 2019 года минимальная зарплата в Украине выросла до 4170 гривен, то есть на 447 грн. С 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена сразу вдвое – с 1600 до 3200 грн.
А средняя номинальная заработная плата в декабре 2018 года впервые превысила отметку в 10 тысяч гривен и составила 10 573 грн. Таким образом, за год средняя зарплата выросла на 20,5%, тогда как инфляция оказалась на уровне 9,8%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени (фото)14 ч. назад - 2336 28
Средняя зарплата превысила 10 тысяч грн - Гройсман8 ч. назад - 1341 21
Украинцев обязали платить за коммуналку соседей: когда платежки вырастут в 1,5 раза10 ч. назад - 2130 18
Как строительство Подольского моста повлияет на остальные мостыВчера, 21:00 - 3579 12
В МВФ оценили риск дефолта в Украине13 ч. назад - 3278 10
В УЗ рассказали, что делать, когда опаздываешь на самолет, а экспресс останавливается посреди поля10 ч. назад - 5069 5
В Украине временно отменили необходимость получения экологического сертификата для растаможки авто на «еврономерах»5 ч. назад - 3685
В МВФ оценили риск дефолта в Украине13 ч. назад - 3278 10
Последние дни льготной растаможки авто на "еврономерах" киевская таможня будет работать до полуночи12 ч. назад - 2508 1
Порошенко объявил о завершении ремонта дороги Одесса - Рени (фото)14 ч. назад - 2336 28
Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)10 ч. назад - 315
В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)Позавчера, 13:10 - 686
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 1408 2
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 2162 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2680 9