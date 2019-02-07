Последние дни льготной растаможки авто на "еврономерах" киевская таможня будет работать до полуночи

В течение последних трех дней льготной растаможки авто на европейских номерах Киевская таможня будет работать до полуночи.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

22 февраля 2019 г. в 24:00 заканчивается льготный период определения ставки акцизного налога с применением коэффициента 0,5, установленного законом Украины от 08.11.2018 № 2611-VIII “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств».

20, 21 и 22 февраля 2019 года время работы подразделений таможни, осуществляющих таможенное оформление транспортных средств, будет продлено до 24 часов 00 мин.

Сейчас определенные подразделения работают до 22 часов 00 мин.