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Последние дни льготной растаможки авто на "еврономерах" киевская таможня будет работать до полуночи

Последние дни льготной растаможки авто на "еврономерах" киевская таможня будет работать до полуночи

В течение последних трех дней льготной растаможки авто на европейских номерах Киевская таможня будет работать до полуночи.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

22 февраля 2019 г. в 24:00 заканчивается льготный период определения ставки акцизного налога с применением коэффициента 0,5, установленного законом Украины от 08.11.2018 № 2611-VIII “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств».

20, 21 и 22 февраля 2019 года время работы подразделений таможни, осуществляющих таможенное оформление транспортных средств, будет продлено до 24 часов 00 мин.

Сейчас определенные подразделения работают до 22 часов 00 мин.

По материалам Finance.UA
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