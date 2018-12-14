День финансов, 19 декабря: новая программа МВФ для Украины, требования для «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», дата MNP

Среда, 19 декабря. В День святого Николая принято дарить подарки. И некоторые организации решили последовать этой традиции.

То ли дар, то ли вознаграждение. Международный валютный фонд подтвердил ранее обнародованную Министерством финансов Украины информацию об утверждении новой 14-месячной программы stand-by для нашей страны в объеме 3,9 млрд долл. США с немедленной выплатой первого транша на 1,4 млрд долл. Поступления первого транша ожидается до 25 декабря этого года.

Электронной подписи не желаете? Полноценный запуск в Украине мобильной идентификации пользователей, которая позволит гражданам получить доступ к электронным цифровым подписям на сим-карте мобильного телефона, состоится уже 21 декабря. Международный стандарт электронной цифровой подписи (ЭЦП) позволяет подписывать электронные документы, которые будут признаны в ЕС.

Настоящий подарок для тех, кто подумывает над сменой оператора. Три крупнейших мобильных оператора Украины подтвердили информацию о том, что услуга, которая позволит переносить абонентский номер от одного оператора к другому с полным сохранением (включая код), запустится 1 мая 2019. Стоимость услуги пока не определена, но ожидается, что услуга будет бесплатной. Операторы также сообщили, как намерены оповещать, что абонент звонит на номер другого оператора.

Так себе праздник для ВТБ-Украина. Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии ВТБ Банка – украинской дочки одноименного российского банка. На балансе ВТБ банка осталось около 600 объектов недвижимости, и этих активов хватит на покрытие большей части требований кредиторов.

Экотребования в подарок. Для того, чтобы упростить растаможивание автомобилей в льготный период, Мининфраструктуры разработало проект Методических рекомендаций, в которых четко прописаны алгоритм и порядок определения соответствия транспортных средств экологическим требованиям «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4».

От НБУ с «любовью». Нацбанк подал иск в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы против одного из бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского на общую сумму 6,64 млрд грн. Иск подан по месту жительства экс-акционера банка. Цель – взыскание с него задолженности как финансового поручителя перед НБУ по личным поручительствам, предоставленным еще в 2016 году.