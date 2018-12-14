НБУ подал в Швейцарии судебный иск против Коломойского

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НБУ 18 декабря подал иск в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы против одного из бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского на общую сумму 6,64 млрд грн.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Иск подан по месту жительства экс-акционера банка с целью взыскания с Игоря Коломойского задолженности как финансового поручителя перед Национальным банком по личным поручительствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования банка.
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В соответствии с требованиями швейцарского законодательства представление иска является следующим этапом судебного разбирательства, начатого в июне в Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы.
“Швейцарская система правосудия перед подачей иска предусматривает необходимость подачи судебной претензии, с которой Национальный банк обратился еще в начале июня. Поскольку все попытки Национального банка урегулировать вопрос погашения Игорем Коломойским задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке не были успешными, регулятор, к сожалению, был вынужден подать иск в установленный швейцарской системой правосудия срок, чтобы защитить свои законные права и интересы”, – сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.
НБУ указывает, что для обеспечения исполнения Игорем Коломойским взятых на себя обязательств по личным поручительствам, в начале июня этого года Национальный банк подал в украинские суды 147 исков против него и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей.
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