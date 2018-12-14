Услуга переноса номера будет доступна с мая

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Три крупнейших мобильных оператора Украины подтвердили информацию о том, что услуга, которая позволит переносить абонентский номер от одного оператора к другому с полным сохранением (включая код), запустится 1 мая 2019.
Соответствующая информация опубликована на сайтах операторов “Киевстар”, “lifecel” и “Vodafone Украина”.
По данным операторов, уже в мае следующего года номер мобильного телефона вместе с кодом полностью будет принадлежать абоненту и можно будет без изменения номера переходить на обслуживание другого оператора.
“Услуга MNP позволит сохранить деловые и личные контакты, ведь люди, которые знали номер абонента много лет, смогут оставаться на связи с ним”, – говорится в заявлении lifecell.
Сообщается, что абонентам, которые пользуются предоплаченными услугами связи, необходимо будет зарегистрироваться у оператора, от которого они переносят номер, предоставив документ, удостоверяющий личность.
Также у операторов будет возможность зарегистрироваться онлайн – без посещения центров обслуживания абонентов.
Операторы сообщили, что перед соединением будет включаться голосовое сообщение, которое будет сообщать, что абонент звонит на номер другого оператора.
Отмечается, что стоимость услуги пока не определена, но ожидается, что услуга будет бесплатной.
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