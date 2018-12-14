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Мининфраструктуры разработало рекомендации по экотребованиям "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4"

Мининфраструктуры разработало рекомендации по экотребованиям "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4"

Мининфраструктуры разработало рекомендации относительно соответствия колесных транспортных средств б/у экологическим требованиям “Евро-2”, “Евро-3” и “Евро-4”.

Об этом сообщил заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Он сообщил, что согласно Закону Украины № 2612-VIII от 08.11.2018 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» для легковых автомобилей б/у снижены минимальные экологические требования с «Евро-5» до «Евро-2» для прохождения растаможки и первой регистрации в Украине.

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«Вышеуказанным законом предусмотрено всем Министерствам и центральным органам исполнительной власти в срок до 25 декабря 2018 года принять все необходимые для реализации этого закона нормативно-правовые акты и привести в соответствие уже существующие нормативно-правовые акты. Министерством инфраструктуры уже урегулированы вопросы подтверждения соответствия транспортных средств нормам «Евро-5» и «Евро-6», – сообщил он.

Юрий Лавренюк отметил, что для того, чтобы упростить растаможивание автомобилей в льготный период, Мининфраструктуры разработало проект Методических рекомендаций, в которых четко прописаны алгоритм и порядок определения соответствия транспортных средств экологическим требованиям «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» с учетом эквивалентных экологических норм США. Эта информация после утверждения будет размещена на официальном веб-сайте Министерства инфраструктуры.

«Кроме того, ГП «ГосавтотрансНИИпроект» будет использоваться официальная информация американских и европейских онлайн ресурсов по результатам испытаний при сертификации автомобилей, выпущенных для рынка США.

«Ради того, чтобы все желающие могли спокойно растаможить свои авто в период льготного растаможивания, необходимо чтобы все Методические рекомендации Министерства инфраструктуры были просты и понятны», – подытожил Лавренюк.

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По материалам Finance.UA
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