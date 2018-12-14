День финансов, 17 декабря: о приоритетах Украины, "черных" и "белых" субсидиантах, планах на повышение тарифов на ж/д билеты

Понедельник, 17 декабря. В НБУ ожидают рекордную прибыль банковского сектора за последние 10 лет, а Петр Порошенко определяет приоритеты Украины на ближайшие пять лет.

Плановое повышение тарифов на ж/д билеты. Проект финансового плана “Укрзализныци” предусматривает повышение тарифов на пассажирские перевозки. Так, с 1 апреля состоится первое подорожание на 12% и с 1 октября будет второе подорожание на 12%.

Приоритеты Украины на ближайшие пять лет. Президент Петр Порошенко считает, что следующие пять лет будут очень важными, поэтому он выделяет три главные вещи, которые надо сделать. Во-первых, достичь мира на основе национальных интересов Украины. Во-вторых, преодолеть последствия экономического кризиса. И третьим направлением должно стать достижение критериев, необходимых для вступления в ЕС и НАТО.

“Черные” и “белые” субсидианты. Так людей поделят на две группы. Пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, внесут в “белый список”. Их органы контроля будут проверять изредка. А вот траты тех, кто попадет в “черный список”, будут контролировать более тщательно. Каждого получателя субсидии или иной соцпомощи приравняют к определенному профилю и будут определять, насколько он теоретически может получать помощь незаконно.

В НБУ ожидают рекордную прибыль банковского сектора. После четырех убыточных лет банковский сектор получил прибыль. За 10 месяцев сумма составила 14,8 млрд грн. В НБУ считают, что до конца года эта тенденция сохранится. Таким образом, по результатам 2018 года банковский сектор станет прибыльным впервые после начала кризиса. Это рекордная прибыль за последние более чем 10 лет.

Сроки получения второго транша ЕС. Премьер-министр Владимир Гройсман сегодня сообщил, что Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в начале 2019 года. В свою очередь вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отмечает, что стабилизация макрофинансовой ситуации в Украине стала стимулом в принятии решения о выделении финпомощи.

Для чего украинцы используют интернет-банкинг. В GfK Ukraine перечислили функции использования интернет-банкинга в Украине. К наиболее популярным отнесли: пополнение мобильного телефона, оплата товаров и услуг в интернете, перевод денег с карты на карту и оплата комуслуг. Более детальное исследование можно увидеть по ссылке.