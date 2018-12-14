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НБУ: Банковский сектор получит рекордную прибыль в 2018 году

НБУ: Банковский сектор получит рекордную прибыль в 2018 году

Банковский сектор получит рекордную прибыль в 2018 году.

Об этом заявила первый замглавы Нацбанка Катерина Рожкова.

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После четырех убыточных лет банковский сектор получил прибыль – 14,8 млрд грн по результатам десяти месяцев текущего года.

До конца года эта тенденция сохранится и, таким образом, по результатам 2018 года банковский сектор станет прибыльным впервые после начала кризиса. “Это рекордная прибыль за последние более чем 10 лет”, – отметила Рожкова.

Главные драйверы этого – рост операционных прибылей и снижение отчислений в резервы.

В НБУ заявили, что убыточными были 15 из 79 банков, почти 80% убытка сформировали Сбербанк и ВТБ Банк.

“Показатель возврата капитала у банков, на долю которых приходится порядка 40% банковской системы, составляет 30%. Это рекордный показатель для Украины”, – добавил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

В НБУ считают, что в течение 2019 года банковский сектор остается прибыльным, хотя будет существовать давление на процентную маржу: в условиях общего роста процентных ставок в экономике и конкуренции за депозиты стоимость фондирования банков вырастет. Главным же риском для прибыльности сектора на сегодня является крайне низкая операционная эффективность отдельных государственных банков.

По материалам Финансовый клуб
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