Темпы роста кредитования населения достигли 40% - НБУ

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Национальный банк Украины ожидает в следующем году высокие темпы роста кредитования.
Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.
“В 2018 году темпы кредитования населения росли очень быстро. Темпы роста составляли около 40% год к году. Эта тенденция началась в начале 2017 года, и мы ожидаем, что в следующем году рост кредитования продолжится”, – заявила Рожкова.
По ее словам, лидером было потребительское кредитование или залоговые кредиты.
“Очень многие банки пошли в этот сегмент, поскольку он высокодоходный и широко диверсифицирован. Несмотря на столь высокий темп роста, мы не видим системных рисков в этом направлении”, – добавила Рожкова.
Тем не менее, в 2019 году в процессе диагностики НБУ планирует уделить особое внимание потребительскому кредитованию для того, чтобы понять, насколько этот портфель может выдерживать нагрузки в случае каких-то кризисных условий.
“Ипотека начинает восстанавливаться, хотя тенденции неустойчивы”, – сказала Рожкова.
Относительно кредитования корпоративного сектора, то сейчас статистика не дает понимания полной картины – в течение 2018 года банки осуществляли много реструктуризаций и списаний ранее зарезервированных активов.
“Кредитование заемщиков, которые не допустили агрессивных дефолтов в течение кризисного периода, растет достаточно высокими темпами – 23% год к году в гривне и 17% год к году в валюте. Банки концентрируются на кредитовании сельского хозяйства, строительства, перерабатывающей промышленности”, – констатировала первая заместитель главы НБУ.
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