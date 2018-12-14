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Для чего украинцы используют интернет-банкинг (инфографика)

Для чего украинцы используют интернет-банкинг (инфографика)

GfK Ukraine перечислили наиболее популярные функции использования интернет-банкинга в Украине.

Как сообщила finance.ua руководитель отдела исследований в области финансов и розничной торговли компании GfK Ukraine Лидия Кулыба на 8-й практической конференции “Карточный бизнес и технологии 2018”, которая проходила 14 декабря в Киеве, украинцы чаще всего используют интернет-банкинг для:

  • Пополнения мобильного телефона (на мобильной версии доля пользователей выше, чем на веб.)
  • Оплаты товаров и услуг в интернете (лидирует веб-версия).
  • Перевода денег с карты на карту в рамках одного банка (одинаковое количество).
  • Оплаты коммунальных услуг (лидирует веб-версия).

По материалам Finance.UA
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