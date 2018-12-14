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Президент назвал приоритеты Украины на ближайшие пять лет

Президент назвал приоритеты Украины на ближайшие пять лет

В течение следующих пяти лет основными стратегическими направлениями для Украины должны стать достижения мира на основе национальных интересов, преодоление последствий экономического кризиса и достижение критериев ЕС и НАТО.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время пресс-конференции.

“Следующие пять лет будут еще более важными. Три главных вещи, которые надо сделать: во-первых, достичь мира на основе национальных интересов Украины, а не на основе капитуляции”, – сказал глава государства.

Во-вторых, по его словам, за это время нужно преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного войной и экономической блокадой со стороны РФ, и обеспечить восстановление и рост уровня жизни простых людей.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что третьим направлением должно стать достижение критериев, необходимых для вступления в ЕС и НАТО, чтобы наши заявки выглядели “железобетонно аргументированными”.

По материалам УКРИНФОРМ
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