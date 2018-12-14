Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 227 0

Гройсман назвал сроки получения второго транша ЕС

Гройсман назвал сроки получения второго транша ЕС

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи Евросоюза в 500 млн евро в начале 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина по итогам встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в понедельник, 17 декабря.

Читайте также: ЕС выделил многомиллионный транш для Фонда энергоэффективности

“Украина и Европейский Союз рассчитывают завершить программу, следовательно, получить второй транш действующей программы макрофинансовой помощи в объеме EUR500 млн в начале 2019 года”, – говорится в сообщении.

Еврокомиссар сказал, что стабилизация макрофинансовой ситуации в Украине стала стимулом в принятии решения о выделении финпомощи.

“Поэтому ЕС рассчитывает, что Украина и в дальнейшем сохранит темпы реформ и уделит внимание точечным изменениям в налоговой, энергетической, общефинансовой и социальной сферах”, – говорится в сообщении.

В Кабмине сообщают, что в понедельник в Брюсселе представители Украины и ЕС подписали ряд соглашений, в том числе направленных на поддержку и внедрение в Украине энергоснабжения, укрепление институциональной способности украинских органов власти и повышение эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в Украине.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина