Гройсман назвал сроки получения второго транша ЕС

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Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи Евросоюза в 500 млн евро в начале 2019 года.
Об этом сообщила пресс-служба Кабмина по итогам встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в понедельник, 17 декабря.
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“Украина и Европейский Союз рассчитывают завершить программу, следовательно, получить второй транш действующей программы макрофинансовой помощи в объеме EUR500 млн в начале 2019 года”, – говорится в сообщении.
Еврокомиссар сказал, что стабилизация макрофинансовой ситуации в Украине стала стимулом в принятии решения о выделении финпомощи.
“Поэтому ЕС рассчитывает, что Украина и в дальнейшем сохранит темпы реформ и уделит внимание точечным изменениям в налоговой, энергетической, общефинансовой и социальной сферах”, – говорится в сообщении.
В Кабмине сообщают, что в понедельник в Брюсселе представители Украины и ЕС подписали ряд соглашений, в том числе направленных на поддержку и внедрение в Украине энергоснабжения, укрепление институциональной способности украинских органов власти и повышение эффективности реформ в сфере профессионально-технического образования в Украине.
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