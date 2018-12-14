ЕС выделил многомиллионный транш для Фонда энергоэффективности

Европейский Союз предоставляет второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку работы Фонда энергоэффективности.

Об этом сообщает пресс-служба вице-премьер-министра Украины.

По данным пресс-службы, эти средства добавляются к первому траншу в 50 млн евро, в июне Украина уже получила от ЕС на работу фонда.

Соглашение о финансировании мероприятия “Программа поддержки энергоэффективности в Украине (EE4U-II)” подписали в рамках 5-го заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко и еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

Средства будут направлены в мультидонорский фонд, управление которым осуществляется Международной финансовой корпорацией (IFC).

Как отметил Зубко, поддержка ЕС направлена на реализацию программ в рамках Фонда энергоэффективности: предоставление безвозвратных грантов ОСМД для осуществления мероприятий по энергоэффективности, техническая поддержка ОСМД в подготовке заявлений в фонд. Также Украина договорилась о помощи немецких партнеров в подготовке энергоаудиторов, которые будут работать во всех регионах Украины.

Напомним, ранее Европейский Союз вместе с Германией и IFC подписали 22 апреля соглашение о софинансировании Фонда энергоэффективности, создании Мультидонорського фонда и уже в июне Украина получила первый выделенный транш в размере 50 млн евро. Средства направляются на техническую помощь фонда и непосредственно на финансирование проектов. В госбюджете Украины на 2019 год на поддержку Фонда энергоэффективности предусмотрено 1,6 млрд грн.