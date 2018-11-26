День финансов, 29 ноября: о курсе гривны, е-больничном, главном риске в связи с "Северным потоком-2"

Четверг, 29 ноября. НБУ комментирует рост курса валют, Нафтогаз – “Северный поток – 2”, Минздрав – внедрение электронного больничного.

Данилишин о курсе гривны. Председатель совета НБУ Богдан Данилишин уверен, что рост курсов иностранных валют к гривне происходит преимущественно в результате воздействия психологических факторов и это все носит временный характер. НБУ отслеживает состояние валютного рынка и, если будет необходимо, то готов к проведению валютных интервенций с целью недопущения резких колебаний курса.

Транш от МВФ во время военного положения. Глава МВФ Кристин Лагард подтвердила, что несмотря на введение военного положения фонд продолжит сотрудничество с Украиной. Ожидается, что выполнение предварительных условий для получения очередного транша Украиной завершится к 10 декабря 2018 года.

Главный риск в связи с “Северным потоком-2”. Глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев говорит: “Наш главный риск в том, что мы до сих пор не предложили качественную альтернативу”. По его мнению, качественным будет партнерство в области управления украинской ГТС, которое должно предусматривать, в том числе, привлечение партнера на условиях, не худших, чем предлагает “Северный поток-2”.

Введение е-больничного. В Минздраве утверждают, что уже в 2019 году электронные больничные листы полностью заменят бумажные. Пациент будет получать больничный у врача, но сам бланк станет электронным.

В бюджет 890 тыс. грн за растаможенные “еврономера”. ГФС растаможила 15 еврономеров по льготным условиям с начала вступления в силу закона. В бюджет перечислено 890 тыс. гривен, экономия за счет льготных ставок составила почти полмиллиона гривен.