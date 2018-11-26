Коболев назвал главный риск "Северного потока-2"

Главный риск российского газопровода “Северный поток-2” в том, что Украина до сих пор не предложила качественную альтернативу проекту.

Такое мнение высказал глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев в интервью на одном из телеканалов.

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“Вероятность этого проекта высока до сих пор. В декабре этого и в начале следующего года будет очередная попытка “Газпрома” запустить большое строительство. То, что они строят пока, – это небольшая часть, имитация, очень мало стоит. Наш главный риск в том, что мы до сих пор не предложили качественную альтернативу. То, о чем Нафтогаз, я, мы постоянно говорим. Нам нужно быть прагматичными партнерами”, – сказал глава “Нафтогаза”.

По словам Коболева, качественным будет партнерство в области управления украинской ГТС, которое должно предусматривать в том числе привлечение партнера на условиях, не худших, чем предлагает “Северный поток-2”.

На вопрос журналиста о том, что произойдет, если Украина не решится на прагматическое предложение европейским партнерам, а Россия построит “Северный поток-2”, Коболев отметил: “не будет транзита”.