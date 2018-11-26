ГФС растаможила уже 15 "еврономеров" по льготным условиям

ГФС растаможила 15 еврономеров по льготным условиям с начала вступления в силу закона, предусматривающего новые правила ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией.

Об этом сообщил представитель ГФС.

До 25 ноября импорт этого автомобиля был невозможен из-за запрета на таможенное оформление автомобилей старше 8 лет.

“Всего с начала действия новых правил ввоза автомобилей на иностранной регистрации уже оформлено 15 таких транспортных средств. В бюджет перечислено 890 тыс. гривен, экономия за счет льготных ставок составила почти полмиллиона гривен”, – сообщили в фискальной службе.

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В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50%-ной скидкой.

Таможенное оформление осуществляется при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме, равной 8500 гривен (500 необлагаемых минимумов доходов граждан).