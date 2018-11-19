FinRetail: 23 ноября представят новый продукт monobank

23 ноября в Киеве будет проходить третья конференция FinRetail 2018.

По задумке организаторов (Finance.ua, компания BankOnline , финансовый портал Минфин , ассоциация ВАФК ) FinRetail – практическая конференция. А это значит, что как спикеры, так и гости смогут обмениваться опытом и знаниями, обсудить законодательные инициативы, новые правила регулирования рынка и технологические новации.

Кстати, среди спикеров такие личности как: Олег Гороховский, Игорь Смелянский, Андрей Радевич и многие другие. Приедет и много зарубежных экспертов. Вот полный список и программа конференции.

Finance.ua решил рассказать, чем спикеры могут быть полезны нашим читателям. Ранее мы уже писали о Викторе Локоткове, сооснователе школы LVL80, и Игоре Смелянском, Генеральном директоре Укрпочты, Евгении Васильцове, Руководителе направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка, Романе Катеринчике – сооснователе MyCredit. Дошла очередь и до Олега Гороховского.

Кто он? Экс-первый замглавы правления ПриватБанка. Coоснователь MonoBank и Fintech Band.

Чем готов поделиться на FinRetail? Расскажет о том, как выдать 500 тыс. карт за 1 год. А главное – анонсирует новый продукт monobank, который разрабатывался почти год.

Узнать программу всей конференции и зарегистрироваться можно также по ссылке.