FinRetail: Узнайте тренды таргетированной рекламы. Что работает, а что уже нет

23 ноября в Киеве будет проходить третья конференция FinRetail 2018.

По задумке организаторов (Finance.ua, компания BankOnline , финансовый портал Минфин , ассоциация ВАФК ) FinRetail – практическая конференция. А это значит, что как спикеры, так и гости смогут обмениваться опытом и знаниями, обсудить законодательные инициативы, новые правила регулирования рынка и технологические новации.

Кстати, среди спикеров такие личности как: Олег Гороховский, Игорь Смелянский, Андрей Радевич и многие другие. Приедет и много зарубежных экспертов. Вот полный список и программа конференции.

Finance.ua решил рассказать, чем каждый из спикеров может быть полезен нашим читателям. Начнем серию материалов с Виктора Локоткова.

Кто он? Со-основатель школы LVL80 – Marketing School. Виктор успешно совмещает лекторскую деятельность с практической работой по диджитал-промо на различных платформах. Экс-руководитель отдела маркетинга в Genius Marketing. Запускал такие проекты, как oll.tv и eda.ua.

Чем готов поделиться на FinRetail? Виктор расскажет о трендах таргетированной рекламы. Какие “фишки” работают, какие уже не работают. Как заставить клиента откликнуться на вашу рекламу. Как достичь максимального результата при минимальном бюджете.

Виктор откроет много инсайдов на реальных практических примерах. Приходите и узнавайте больше.

Узнать программу всей конференции и зарегистрироваться можно также по ссылке.